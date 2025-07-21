Молодой спортсмен умер сегодня утром в результате аварии, которая произошла в воскресенье, сообщает Marca. Альсина разбился во время тренировки на MotorLand Aragón, парень слетел с мотоцикла и сильно ударился головой. Испанские врачи пытались спасти его жизнь с помощью экстренной операции, но Альсина не смог оправиться после полученных травм.

Испанский мотогонщик погиб на трассе Маньи-Кур – его жизнь оборвала трагическая случайность

Пау Альсина начал заниматься мотоспортом в возрасте 3 лет под руководством своего отца. Он был одним из звезд команды Team Estrella Galicia 0,0. Молодой спортсмен дважды брал подиум на юниорском чемпионате мира JuniorGP, в последний раз – в Валлелунге 29 июня. Свои соболезнования по поводу смерти Пау выразили местные власти Арагона, президент Каталонии Сальвадор Илия и команда спортсмена.

"От команды Estrella Galicia 0,0 и Monlau Motul мы с грустью сообщаем о смерти нашего гонщика FIM JuniorGP, Пау Альсины, в результате серьезной аварии, которая произошла в минувшие выходные на трассе MotorLand Aragón. Преданность, энергия и отношение Пау, всегда позитивное и доброжелательное, навсегда останутся в нашей памяти. Покойся с миром, Пау. Мы любим тебя", – говорится в сообщении команды.

Баумгартнер, который прыгал из космоса, разбился насмерть в отпуске – его видео собирали рекордные просмотры