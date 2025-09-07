Молодая украинская теннисистка выиграла парный титул ITF в Египте – это ее третий триумф в сезоне
Дарья Есипчук и египтянка Ясмин Эззат стали чемпионками в Хургаде.
ITF W15, Хургада (Египет), грунт, парный разряд
Дарья Есипчук (Украина) / Ясмин Эззат (Египет) – Дарья Хомутянская / Анна Кубарева – 6:3, 6:3
Украинка Олейникова остановилась в шаге от финала на турнире в Швейцарии – отыграла матчбол, драма в решающей партии
19-летняя Дарья Есипчук и Ясмин Эззат, имея первый номер посева, одержали уверенную победу над так называемым "нейтральным" дуэтом Дарья Хомутянская / Анна Кубарева.
Есипчук сыграла в финале парного разряда на турнире ITF в одиннадцатый раз и завоевала шестой трофей. В текущем сезоне Дарья выиграла пару в третий раз.
Дарья Есипчук в одиночном мировом рейтинге занимает 707-е место, имея 51 зачетный балл. Среди игроков парного разряда она располагается на 676-й позиции в реестре Женской теннисной ассоциации.
