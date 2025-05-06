Анастасия Соболева одержала убедительную победу в первом круге турнира ITF в Праге (Чехия).

ITF W75, Прага (Чехия), грунт, одиночный разряд, 1/16 финала

Штефани Вагнер (Германия, № 439) – Анастасия Соболева (Украина, № 225) – 4:6, 2:6

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21-летняя Анастасия Соболева на старте грунтового турнира ITF W75 в чешской столице встретилась с 30-летней представительницей Германии Штефани Вагнер. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты и завершилась победой украинки в двух сетах.

В 1/8 финала Соболева встретится либо с австралийкой Присциллой Хон (WTA № 142), которая имеет на турнире третий номер посева, или с чешской теннисисткой Терезой Мартинцовой (WTA № 591).

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