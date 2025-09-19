Зимние Олимпийские игры состоятся в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6-го по 22-е февраля.

Международный олимпийский комитет объявил окончательные критерии допуска россиян и белорусов к Олимпийским Играм 2026 года, информирует Reuters.

Россию не допустили на Олимпиаду-2026 еще в двух видах – нейтральный статус не был одобрен

Сообщается, что никаких изменений по сравнению с Олимпиадой-2024 в Париже в отношении представителей стран-агрессоров (России и Беларуси) не будет. Они смогут участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе (без флага и гимна своих стран).

Также известно, что любые команды России и Беларуси не будут выступать в командных видах спорта.

Специальная комиссия должна предоставлять нейтральный статус только тем спортсменам, кто не связан с военными органами и организациями стран-агрессоров, а также не участвовал в активной поддержке войны против Украины.

Беленюк возмущен возможным участием россиян на Олимпиаде-2026: "Видимо, геноцид – "другая точка зрения"