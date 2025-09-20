МОК официально лишил российского биатлониста золота в Ванкувере – Фуркад получил шестую медаль Олимпиады
Французский биатлонист Мартен Фуркад получил медаль Олимпийских игр 2010 года после решения МОК.
Российский биатлонист Евгений Устюгов был официально лишен сразу нескольких наград из-за допинга. Об этом сообщает МОК.
Гражданин страны-террориста после проигранной апелляции окончательно потерял все медали, полученные в период с 24 января 2010 года до завершения карьеры в сезоне 2013/14.
Аннулированы пять результатов с участием Устюгова на Олимпиаде:
золотая медаль в масс-старте Ванкувера-2010 – новым чемпионом стал Мартен Фуркад;
золото сборной РФ в эстафете Сочи-2014 – новым чемпионами стали представители Германии;
бронза сборной РФ в эстафете Ванкувера-2010 – ее отдадут Швеции;
четвертое место индивидуальной гонки в Ванкувере;
пятое место гонки преследования в Сочи.
Добавим, что таким образом Фуркад стал шестикратным чемпионом Олимпийских игр.
