Французский биатлонист Мартен Фуркад получил медаль Олимпийских игр 2010 года после решения МОК.

Российский биатлонист Евгений Устюгов был официально лишен сразу нескольких наград из-за допинга. Об этом сообщает МОК.

Гражданин страны-террориста после проигранной апелляции окончательно потерял все медали, полученные в период с 24 января 2010 года до завершения карьеры в сезоне 2013/14.

Аннулированы пять результатов с участием Устюгова на Олимпиаде:

золотая медаль в масс-старте Ванкувера-2010 – новым чемпионом стал Мартен Фуркад;

золото сборной РФ в эстафете Сочи-2014 – новым чемпионами стали представители Германии;

бронза сборной РФ в эстафете Ванкувера-2010 – ее отдадут Швеции;

четвертое место индивидуальной гонки в Ванкувере;

пятое место гонки преследования в Сочи.

Добавим, что таким образом Фуркад стал шестикратным чемпионом Олимпийских игр.

