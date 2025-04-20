Экс-чемпион мира Тони Беллью признался, кто из соперников доставил ему больше всего хлопот на ринге.

"Давид Хэй. Он ударил меня очень сильно в спарринге, когда мне было 21 или 22 года. Я тогда выиграл свой первый титул ABA.

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И он ударил меня так сильно. Моя задняя нога откинулась, как у осла. Я не упал, но этот удар меня поразил. Он тебе был шокирован, что я так и не упал. Он бьет очень, очень сильно. Меня никто так сильно не бил", – цитирует Беллью GiveMeSport.

Напомним, 4 марта 2017 года Тони боксировал с Хэем. Первая половина боя была за Девыдом, однако в 6 раунде картина боя резко изменилась. Хэй получил травму ахиллова сухожилия и оказался в нокдауне. Он смог подняться и продолжил бой с поврежденной ногой. В 11-м раунде Хэй, пропустив несколько ударов у канатов, выпал за пределы ринга. Он успел вернуться в ринг, но секунданты выбросили полотенце – после завершения поединка Хэй был госпитализирован.

В ноябре 2018 года Беллью дрался с Усиком в первом тяжелом весе – на кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF, WBA Super и The Ring. В 8-м раунде Усик сумел нокаутировать соперника и после победы заявил о намерении перейти в тяжелый вес (свыше 90,7 кг). Для Тони это поражение стало третьим и последним в профессиональной боксерской карьере – после фиаско с украинцем британец повесил перчатки на гвоздь.

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