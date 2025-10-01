Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мыслями о триумфе на турнире ATP 500, который стал уже восьмым для него в этом сезоне.

Алькарас одолел американца Тейлора Фрица в финале ATP 500. Для испанца это уже восьмой титул за сезон, что стало его личным рекордом – до этого он выигрывал не более шести турниров в течение одного года.

"Это мой лучший сезон, без сомнения. Восемь титулов, 10 финалов – это показывает, как тяжело я работал, чтобы иметь возможность пережить эти моменты и достичь своих целей. Не так хорошо начал этот сезон, как хотелось бы, но рад, что в итоге удалось достичь такого количества побед. Благодарен всем кто помогал мне оказаться там где я есть сейчас", – цитирует Алькараса ATPTour.

Стоит добавить, что Карлос Алькарас стал лишь шестым теннисистом в 21-м веке, который выиграл восемь титулов ATP в течение одного сезона. До него это удавалось только "Большой четверке" звезд мужского тенниса – Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю, Новаку Джоковичу и Энди Маррею, – а также принципиальному сопернику испанца Янинку Синнеру.

