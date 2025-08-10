Богдан Мочульский в третий раз подряд стал первым на планетарном форуме.

Мочульскому в финале в категории до 62 килограмм противостоял Экко ван дер Веер из Нидерландов. Решающая схватка получилась достойной своего статуса и завершилась в пользу украинца – 17:12.

Богдан Мочульский пробился в финал Всемирных игр-2025 после убедительной победы в полуфинале над Мохаммедом Аль-Гхаррави из Ирана со счетом 50:0.

Мочульский стал трехкратным победителем Всемирных игр. До этого он имел золотые награды в 2017 и 2022 годах. Также на счету Богдана две победы на чемпионатах мира по джиу-джитсу – в 2017-м и 2019-м годах.

