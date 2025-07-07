38-летний Усик, владеющий чемпионскими поясами WBC, WBA, WBO и IBO, признался в том, что во время тренировочных лагерей делает ставку не только на непосредственную боксерскую подготовку.

Усик: Моя цель – в третий раз стать абсолютным чемпионом

"Многие спортсмены высокого уровня не делают то, что делаю я. Профессиональный бокс – это высший уровень, но многие люди не проводят умную работу. Они просто спаррингуют, работают на мешке и идут домой. Они не едят здоровую пищу, не растягиваются, не восстанавливаются, а просто тренируются, тренируются, тренируются, берут деньги и все. Это плохо. Это не продлевает твою карьеру в спорте. После окончания карьеры я хочу жить и жить счастливо", – рассказал Усик в интервью DAZN.

Как известно, 19 июля Усик проведет реванш с британцем Даниэлем Дюбуа. Они разыграют титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

"Я бы просто отбил этому ублюдку уши": Фьюри поставил себя на место Усика