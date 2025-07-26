Тейлор Таунсенд и Чжан Шуай из Китая стали финалистками турнира серии WTA 500 в Вашингтоне в парном разряде. Они на отказе в первом сете (при счете 4:1 в свою пользу) прошли дуэт Эмма Радукану (Великобритания) / Елена Рыбакина (Казахстан).

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Эта победа позволит 29-летней Таунсенд возглавить парный рейтинг WTA. Тейлор станет 50-й теннисисткой в истории, которая будет лидировать в парном рейтинге, и 13-й американкой, которой удалось подобное.

Тейлор Таунсенд подвинет с первой позиции Катержину Синякову из Чехии – свою постоянную партнершу. Она 161 неделю занимала первое место в реестре.

Таунсенд в этом сезоне выиграла два турнира в паре с Синяковой – Australian Open и "тысячник" в Дубае (ОАЭ). В 2024 году Таунсенд и Синякова взяли трофей на Уимблдоне и играли в финале Итогового турнира.

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