Украинский скелетонист Владислав Гераскевич возмущен восторгом мира относительно рекорда Александра Овечкина, который отодвинул на второй план трагические события в нашей стране.

"Неописуемая боль, трагедия, слишком большая, чтобы ее понять. Так много спортсменов, которые уже никогда не выйдут на спортивные арены. Маленькие дети, которые никогда не смогут попробовать спорт. Поколение разбитых мечтаний и жизней.

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Украинский спорт продолжает терять лучшие таланты. Тем временем мир непрерывно восхваляет марионетку Путина, которая поддерживает эту войну... Абсурдно", – написал Гераскевич в соцсетях.

Напомним, на днях Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ и побил "вечный" рекорд Уэйна Грецки. Многие болельщики и знаменитости, которые не произнесли ни слова в поддержку Украины, теперь "отметились" нездоровым экстазом по поводу достижения открытого путиниста. Особенно оконфузился сам Грецки, который лично пришел приветствовать Овечкина, рассыпался в комплиментах и выдал на весь мир абсурдную фразу: "Мой дед был русским".

Украина же из-за преступлений государства-террориста уже потеряла 591 спортсмена и тренера.

Unspeakable pain, a tragedy too big to understand.



So many athletes who will never step onto sports arenas again.

Little kids who will never get to try sports.

A generation of broken dreams and lives.

Ukrainian sports keep losing best talents.



Meanwhile, the world keeps… https://t.co/DxVRkL6shx — Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) April 8, 2025

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