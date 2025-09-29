"Это естественная среда для страны-террориста, которая не жалеет ресурсов, чтобы продвигать свои интересы. Абсолютно точно можем констатировать: влияние российского грязного капитала на международные спортивные организации очень велико.

Международный паралимпийский комитет позорно вернул россиян к выступлениям в соревнованиях с флагом и гимном

Все варианты на столе. Мы будем делать все, чтобы мир видел: на международных спортивных аренах страна-террорист отбеливает свои преступления. Точно будем исходить из национальных интересов Украины, и имеющихся на момент принятия решения обстоятельств. Мы едины в том, что главная победа у нас должна быть в борьбе за независимость Украины", – сказал Бедный в эфире Суспільного.

Напомним, 27 сентября на Генеральной ассамблее МПК было принято решение о полном восстановлении членства России в этой организации. Таким образом, российские паралимпийцы могут выступать на международных соревнованиях со своим государственным флагом и национальным гимном.

