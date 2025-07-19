Лоуренс Околи и Кевин Ларена встретились на ринге в со-главном поединке вечера с главным боем между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Британец Лоуренс Околи (21-1, 16 KO) и Кевин Ларена (31-3, 15 KO) из ЮАР разыграли чемпионский пояс WBC Silver в супертяжелом весе. Его обладателем был Околи.

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Действующий обладатель пояса Околи сразу показал, что будет доминировать. Ларене было сложно, потому что он по антропометрическим данным уступал сопернику, поэтому был вынужден действовать быстро и неожиданно. Это требовало от него много сил.

В середине боя у боксера из ЮАР уже была то ли гематома, то ли рассечение над левым глазом. Команда Ларены делала все возможное, что их подопечный бой продолжал. Это им удавалось, а поединок между тем становился все более односторонним – доминирование Околи увеличивалось. Кевин держался. Впрочем, итог поединка сомнений не вызывал. Единственное: он мог завершиться досрочно, но этого не произошло.

После десяти раундов судьи единогласно назвали Околи победителем боя – 99-91, 100-90, 100-90.

Напомним, что Лоуренс Околи, который еще в 2017 году подрабатывал в McDonald's, сейчас вместе с деловым партнером и другом Тембой Смитом владеет сетью успешных ресторанов и супермаркетов. Боксер не скрывает, что бизнес позволяет ему достаточно зарабатывать – Лоуренс является миллионером.

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