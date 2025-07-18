Артем Милевский рассказал, чего ждет от второго поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

Бывший футболист Динамо и сборной Украины заявил, что ждет от боя за абсолют в супертяжелом дивизионе только победі украинца Усика. По мнению Милевского, Александр должен наказать Дюбуа за дерзкие заявления.

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"Кроме победы Усика, я ничего не жду. Думаю, Саня накажет британца за его дерзкие слова перед боем. Хочется, чтобы Усик быстрее его побил, и я пошел спать.

Думаю, в седьмом или восьмом раунде Дюбуа упадет. Это мое мнение, как болельщика и диванного эксперта по боксу (смеется, – прим.)", – цитирует Милевского BLIK.ua.

Реванш Усик – Дюбуа состоится в субботу, 19 июля, в Лондоне на Уэмбли. Первый бой, который был проведен в августе 2023 года в Польше, выиграл Усик техническим нокаутом в девятом раунде.

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