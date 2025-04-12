Украинский баскетболист Святослав Михайлюк провел самый результативный поединок за всю карьеру в НБА. Защитник Юты Джаз, которая занимает последнее место в Западной Конференции, уже не решая никаких турнирных задач, набрал 27 очков (5/6 двухочковые, 5/14 трехочковые, 2/3 штрафные) в гостевом матче с Оклахомой.

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Михайлюк не попал в стартовую пятерку команды Уилла Харди, но в целом провел на площадке 28 минут, что также стало для него личным рекордом за океаном. Собственный перфоманс Свят дополнил 3 подборами и 3 передачами. Однако, "джазмены" в очередной раз провалили игру, потерпев сокрушительный погром – 111:145. В составе лучшей команды регулярки Михайлюка превзошли Эндрю Уиггинс (35+7+2) и Исайя Джо (32+5+9).

К слову, ранее Михалюк дважды набирал по 26 очков в НБА, выступая за Шарлотт (2023) и Бостон (2024) в матчах против Торонто и Вашингтона соответственно.

Лейкерс дома разбили Хьюстон – 140:109. Наибольший вклад в победу "озерных" сделал Лука Дончич, который набрал 39 очков, выполнил 8 подборов и 7 пасов.

Один из главных претендентов на титул MVP Никола Йокич оформил исторический трипл-дабл (26+16+13) и помог Денверу одолеть Мемфис – 117:109. Серб завершил сезон, выполняя в среднем трипл-дабл за игру, повторив достижение Рассела Вестбрука и Оскара Робертсона.

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт – Милуоки – 119:125 (36:35, 29:33, 32:30, 22:27)

Индиана – Орландо – 115:129 (29:29, 20:43, 27:37, 39:20)

Филадельфия – Атланта – 110:124 (26:29, 40:31, 19:31, 25:33)

Бостон – Шарлотт – 130:94 (25:25, 29:28, 37:22, 39:19)

Нью-Йорк – Кливленд – 102:108 (39:24, 23:26, 24:28, 16:30)

Новый Орлеан – Майами – 104:153 (24:35, 30:36, 18:39, 32:43)

Чикаго – Вашингтон – 119:89 (26:24, 32:19, 38:25, 23:21)

Даллас – Торонто – 124:102 (35:25, 31:13, 30:29, 28:35)

Денвер – Мемфис – 117:109 (28:35, 25:24, 39:36, 25:14)

Миннесота – Бруклин – 117:91 (28:16, 36:36, 34:21, 19:18)

Юта – Оклахома – 111:145 (34:46, 24:27, 28:34, 25:38)

Портленд – Голден Стейт – 86:103 (20:26, 17:24, 20:27, 29:26)

Сакраменто – Клипперс – 100:101 (29:24, 20:26, 21:25, 30:26)

Финикс – Сан-Антонио – 117:98 (28:33, 25:14, 39:17, 25:34)

Лейкерс – Хьюстон – 140:109 (38:32, 40:24, 29:31, 33:22)