“Этим летом я сам звонил тренеру (Айнарсу Багатскису, – прим.), говорил, что хочу приехать и помочь сборной. С представителем федерации, главным менеджером команды, мы обсуждали детали моего перелета, он присылал мне возможные варианты. Мой агент был на связи и с тренером, и с менеджером. Когда обострилась проблема со здоровьем, я также лично сообщил тренеру об этом и услышал от него слова понимания и пожелания скорейшего выздоровления.

"Неприятно, когда обещают, а в последний момент спрыгивают": Багатскис раскрыл детали неприезда Михайлюка и Леня

Но позже в публичном пространстве прозвучало другое утверждение – будто я "проигнорировал вызов". Как это можно назвать "игнорированием"? Эта версия противоречит тому, что он сказал мне лично. Она противоречит реальности. Сам факт такого расхождения уже тревожный. Но еще более болезненным стало не само утверждение, а тон и форма его подачи.

На пресс-конференциях и в интервью тренер позволил себе резкие и оскорбительные высказывания в адрес не приехавших игроков,. Словесные нападки, откровенные оскорбления и даже нецензурные эпитеты – все это прозвучало из его уст в публичном эфире. Затем эти месседжи подхватывались и распространялись официальными каналами", – рассказал Святослав Михайлюк в интервью для Базы украинского спорта.

Напомним, что без Михайлюка сборная Украины все же смогла выиграть группу пре-квалификации ЧМ-2027. В основном раунде квалификации наша команда встретится с командами Испании, Грузии и Дании.

Лидер сборной Украины по баскетболу сделал заявление о значении игр за национальную команду: "До этого не следил"