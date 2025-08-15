Джеймс Воулз, который с 2025 года возглавляет Williams, а до этого 13 лет занимал должность главного стратега Mercedes, рассказал о своей работе с двумя самыми титулованными гонщиками в истории Формулы-1.

"За кулисами Михаэль был совсем другим, чем в центре внимания и перед камерами. Он точно знал, как выжать каждую миллисекунду из себя и каждого члена команды. Он искренне интересовался тем, кто вы, вашей семьей и что побудило вас работать в Формуле-1. Он знал каждого члена команды. Он делал это не ради преимущества, а был искренне заинтересован. В этом был весь Михаэль. Но он не был лучшим гонщиком, а Льюис им был", – цитирует Воулза из подкаста High Performance испанское издание Marca.

"Льюис менял все настройки руля, до которых мог дотянуться, словно осьминог. Он оптимизирует все, используя данные как отправную точку. Кроме того, он имеет непревзойденную чувствительность к пределу, и у него нет проблем с ее преодолением. Именно поэтому он часто выходил на большой угол в начале, в первом повороте после финиша. Он был перфекционистом и очень хорошо тормозил – мог максимально использовать все при торможении", – дополнил Джеймс Воулз.

Михаэль Шумахер, как известно, становился чемпионом мира в Формуле-1 в 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 годах. 29 декабря 2013 года немец во Французских Альпах, катаясь на лыжах, получил травму головы. С тех пор семья Михаэля, беспокоясь о нем, ничего не сообщает о состоянии его здоровья.

Льюис Хэмилтон выигрывал Формулу-1 в 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 годах.

