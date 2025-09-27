Решение Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (МПК) в Сеуле, которым решено не продолжать частичное отстранение паралимпийских комитетов Беларуси и России и вернуть их представителей на арены с государственным флагом и гимном, по мнению МИД Украины и Минмолодьспорта, способствует безнаказанности российского и белорусского режимов.

Международный паралимпийский комитет позорно вернул россиян к выступлениям в соревнованиях с флагом и гимном

"Российское вторжение продолжается, как и российские зверства против украинцев, но Генеральная ассамблея МПК почему-то решила изменить свою позицию. На самом деле единственное, что изменилось, это потеря функционерами МПК остатков совести.

Кроме того, такой "разворот" происходит на фоне отказа России от мира и эскалации террора против украинцев и провокаций против других европейских стран. Оно фактически поощряет российскую агрессию, террор и убийства, способствует безнаказанности российского и белорусского режимов в то время, когда все международное сообщество работает над повышением давления на Москву ради побуждения ее к миру.

Решение МПК втягивает международный спорт в политику и пропаганду войны, ведь еще с советских времен Москва использует спорт как инструмент пропаганды. Известные российские и белорусские тренеры и спортсмены выражают откровенную поддержку вооруженной агрессии России против Украины, выступают в пропагандистских мероприятиях путинского режима. Многие "паралимпийцы" из России и Беларуси принимали непосредственное участие в кровавой войне против украинского народа, прославившись своим "героизмом" и жестокостью.

Призываем весь спортивный мир, все государства, спортивные институты, всех спортсменов и тренеров, которые не потеряли моральный компас, осудить это позорное решение и требовать его изменения. Обращаемся к Италии с призывом не допустить появления российских флагов, под которыми сегодня убивают украинцев, во время соревнований. Российские и белорусские спортсмены и их символика не имеют права возвращаться на международные спортивные соревнования пока Россия не прекратила геноцидную войну против Украины", – идет речь в обращении.

Напомним, в феврале следующего года в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) состоятся XXV зимние Олимпийские игры.

