Представителям страны-террористки вернули право соревноваться под своими национальными символами на международной арене на всех соревнованиях, подчиняющихся Международному паралимпийскому комитету (МПК). Об этом сообщила пресс-служба ПКР.

Решение о полном возвращении российских паралимпийцев было принято на Генеральной ассамблее МПК в Сеуле (Южная Корея). Сначала против полного отстранения ПКР проголосовало 111 делегатов, за – 55, воздержались – 11. Затем отмена частичного отстранения ПКР получила поддержку 91 делегата, против этого были 77 представителей, а 8 – воздержались.

Согласно решению Генеральной ассамблеи МПК, отныне российские паралимпийцы смогут соревноваться на международных стартах со своей государственной символикой, а именно – флагом и национальным гимном. Такое же решение было принято в отношении белорусских паралимпийцев.

Частичное устранение представителей России и Беларуси в паралимпийском спорте действовало с сентября 2023 года.

