Бронзовая награда сборной Китая в эстафете 4х200 метров вольным стилем на чемпионате мира-2025 в Сингапуре, к которой оказалась причастной 12-летняя Юй Цзиди, заставила Международную федерацию по водным видам спорта инициировать вероятные новые возрастные ограничения. Об этом сообщает ESPN.

12-летняя китаянка выиграла медаль на чемпионате мира по плаванию

Юная Юй Цзиди, как известно, приняла участие в полуфинальном заплыве, а в финале ее заменила Яксинь Лю. Впрочем, это не помешало Юй Цзиди получить свою медаль.

Китаянка стала самой молодой медалисткой в истории ЧМ по плаванию. Она превзошла рекорд Аллисон Нидсон из Канады, который держался 39 лет. В 1986 году канадка выиграла "бронзу" в 200-метровке на спине в возрасте 13 лет и 158 дней.

Сейчас ограничение для пловцов на участие в чемпионатах мира составляет 14 лет. Юй Цзиди воспользовалась исключением и попала в заявку сборной Китая потому, что ее лучшее время отвечало стандарту "А" для участия.

В воскресенье, 3 августа, 12-летняя китайская пловчиха должна выступить на 400-метровке комплексным стилем.

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