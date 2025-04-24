Легендарная группа Metallica станет гостем заключительного этапа сезона Формулы-1 в Абу-Даби, сообщили музыканты на своей странице в социальной сети Instagram.

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Концерт будет проходить в субботу, 6 декабря, на Etihad Park – музыкальной площадке и амфитеатре под открытым небом на острове Яс. Кроме Metallica на Гран-при Абу-Даби также выступят мировые поп-звезды Кэти Перри (которая недавно летала в космос) и Бенсон Бун (участник American Idol, который набрал бешеную популярность в TikTok).

Вход для владельцев билетов на Гран-при будет бесплатным, но организаторы продают VIP-пропуск Golden Circle, что позволяет кроме других бонусов устроиться ближе к сцене.

К слову, ранее стало известно, что перед началом финала Лиги чемпионов 2025 года в Мюнхене выступит американская рок-группа Linkin Park.