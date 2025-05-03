Mutua Madrid Open WTA 1000, одиночный разряд, грунт, финал

Арина Соболенко (Беларусь, WTA №1) – Коко Гофф (США, WTA №4) – 2:0 (6:3, 7:6 (7:3 на тайбрейке))

Соболенко после побед над Свитолиной и Костюк оставалось одолеть Хофф. Американка на старте турнира выбила Ястремскую, но сегодня симпатии украинцев явно были на ее стороне.

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К сожалению, первый сет уверенно забрала белоруска без флага. Гофф отдала две свои подачи подряд и не смогла отыграться. Вторая партия вроде складывалась неплохо. Коко первой сделала брейк и вела со счетом 5:3. И вдруг четвертая ракетка мира развалилась, проиграв Соболенко три гейма подряд.

Гофф вытащила на тайбрейки, но здесь все же сильнее оказалась белоруска – 2:0.