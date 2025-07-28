Эгис Климас, менеджер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, признался в том, что ожидал победы украинца над Дюбуа одним ударом.

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"Ожидал ли я, что бой между Усиком и Дюбуа закончится после одного удара? Действительно, у нас был подобный план перед поединком. Отмечу, что Дюбуа с первых секунд решил пойти с большим давлением на Усика. Александр должен был ответить на это. Он ответил – одним ударом закончил бой", – заявил Климас в комментарии Boxing King Media.

Как известно, Усик 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли выиграл у Дюбуа нокаутом в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.

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