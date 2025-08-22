"Мозесу надо сделать следующий шаг, но это не будет просто. Агит Кабаел, Джозеф Паркер, Джаррелл Миллер – все эти имена (могут быть следующими).

Я думаю, что бой для него – это Хргович. Я бы хотел увидеть его в ринге с Филипом. Он может воспроизвести это в жизнь, а Турки Аль-аш Шейх может это сделать. Это невероятный и классный поединок", – рассказал Браун в комментарии The Stomping Ground.

20-летний Мозес Итаума 16 августа в Саудовской Аравии выиграл нокаутом в первом раунде у земляка Диллиана Уайта.

