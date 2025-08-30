Спенсер Браун, менеджер временного чемпиона по версии WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера, заявил, что его клиент проведет следующий бой до конца года.

"Я думаю, что он защитит свой временный титул до Рождества, ему придется это сделать, потому что ему нужно драться. Думаю, что он будет боксировать с англичанином, с одним из английских ребят высокого уровня, возможно, это будет Дюбуа или Фабио Уордли.

Выбор большой, но одним из этих лучших парней может быть Дерек Чисора, он в отличном состоянии. Поэтому, по моему мнению, он будет драться с одним из этих трех. У нас есть один бой, который я не могу вам назвать, но есть один человек, который особенно выделяется, и я думаю, что бой состоится с ним", – приводит слова Брауна Boxing News+.

Ранее WBO обязала Александра Усика провести защиту титула против Джозефа Паркера. Однако украинец попросил организацию отсрочить переговоры о бое из-за травмы спины.

В своем последнем поединке, который состоялся 22 февраля, Паркер нокаутировал Мартина Баколе.

