Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер высказался относительно поединка между блогером Джейком Полом и чемпионом мира в легком весе Джервонтой Дэвисом.

"Пусть Джервонта делает то, что приносит ему счастье. Я заработал более миллиарда долларов, потому что делал то, что хотел. Делайте то, что хотите.

В общем, бои Джейка Пола – это дерьмо. Все знают правду. Если бы они были одинакового размера, Джервонта довольно легко нокаутировал бы его. Но это не так. Разница в весе огромная. Опять же, у кого больше боксерских навыков? Джервонта – с большим отрывом", – приводит слова Мейвезера Ringside24.

К слову, в 2015 году Джервонта Дэвис подписал контракт с Mayweather Promotions – промоутерской компанией Флойда Мейвезера. Поединок между Полом и Дэвисом состоится 14 ноября в Атланте (США).

