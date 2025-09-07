Чемпионат Украины по футзалу 2025/26 продолжился матчами 2-го тура. Результаты и обзор встреч читайте в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Украины по футзалу 2025/26, 2-й тур

Киев Футзал – Ураган – 9:6

Голы: Келвин, 4, Кайке, 7, 20, Кайо, 13, 23, 36, Щерица, 26, 27, Мик., Грицина, 39 – Крутко, 11, Шотурма, 13, Климчук, 19, А. Ткачук, 33, 35 0 36

Сухая Балка – Кардинал-Ривне – 3:4

Голы: Марциняк, 29, Нижник, 34, Милинький, 39 – Кравчук, 1, Горбулько, 32, Волянюк, 36, А. Малиновский, 37

ХИТ – Любарт – 6:1

Голы: Жук, 17, 26, Первеев, 31, Гладун (АГ), 34, Сметаненко, 36, 37 – Первеев (аг.), 26

Тайр Эксперт – Атлетик Футзал – 2:6

Голы: Чебанюк, 14, Дрозд, 39 – Нагорный, 7, 18, Литвиновский, 10, Крымковый, 14, Терентьев, 18, Калашник, 27

Авалон – Сокол – 2:4

Голы: Поплевичев, 7, Бабак (АГ), 34 – Данилюк, 30, Хамдамов, 36, Гуль, 40, Гуцуляк, 40

Киев Футзал и Ураган выдали самый результативный матч тура, забив на двоих 15 голов – победу праздновали киевляне. Результативную перестрелку выдали Сухая Балка и Кардинал-Ровно – минимально победили последние (3:4).

Чемпионат Украины по футзалу официально стартовал – Киев Футзал устроил перестрелку с Соколом

ХИТ легко разбил Любарт (6:1), а Первеев забил как в чужие, так и в собственные ворота. Разгромно победил и Атлетик Футзал – в соперниках был Тайр Эксперт (6:2). А Сокол одолел Авалон со счетом 4:2.

После 2-х туров только три команды имеют по 6 очков: ХИТ, Кардинал-Ровно и Киев Футзал. Атлетик Футзал четвертый с 4 баллами, Сокол и Любарт имеют по 3 пункта. Сухая Балка, Ураган, Авалон и Тайр Эксперт очков в этом сезоне еще не набирали.

