Действующий временный чемпион мира по версии WBO новозеландец Джозеф Паркер поделился мыслями относительно повторного поединка между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

"Никогда нельзя недооценивать Дюбуа. Он выходит и отдает все силы. Однако Усик – мастер, который читает тебя, ломает тебя, у него хорошие финты, работа ног и комбинации.

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В первом бою между ними он сильно доминировал, пока Дюбуа не поймал его тем ударом ниже пояса. Во втором бою Усик выйдет с обычной уверенностью из-за опыта первого боя, но ему следует опасаться Дюбуа, поскольку тот – мощная сила", – сказал Паркер в комментарии Secondsout.com.

Напомним, Джозеф хорошо знаком украинским ценителям бокса – в 2016 году он в скандальном бою нокаутом победил Александра Димитренко, нанеся ему решающий удар, когда тот опустился на колено.

Также в коллекции Паркера поражение от Энтони Джошуа (2018) и победа над Деонтеем Уайлдером (2023), который трижды боксировал с Тайсоном Фьюри.

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