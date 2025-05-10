Маршан установил уникальный рекорд в истории Флориды – 36 лет, а стал героем
10:23 - Читати українською
Брэд Маршан голом в овертайме помог Пантерс обыграть Торонто.
Развязка третьего матча серии плей-офф НХЛ между Флоридой и Торонто наступила на 76-й минуте – цели достиг бросок Маршана.
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Автором шайбы канадец стал в возрасте 36 лет и 363 дней. Теперь Брэд самый возрастной автор гола в овертайме матча Кубка Стэнли в истории Флориды. Маршан побил рекорд Майка Хафа – он в 1996 году забросил шайбу в возрасте 33 лет и 96 дней.
В нынешнем плей-офф Маршан провел 8 матчей, набрал 8 (2+6) очков.
Торонто ведет в серии с Флоридой со счетом 2:1. В ночь на 12 мая клубы проведут четвертый матч.
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