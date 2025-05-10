Развязка третьего матча серии плей-офф НХЛ между Флоридой и Торонто наступила на 76-й минуте – цели достиг бросок Маршана.

Флорида переиграла Торонто в овертайме, Виннипег не заметил Даллас – плей-офф НХЛ

Автором шайбы канадец стал в возрасте 36 лет и 363 дней. Теперь Брэд самый возрастной автор гола в овертайме матча Кубка Стэнли в истории Флориды. Маршан побил рекорд Майка Хафа – он в 1996 году забросил шайбу в возрасте 33 лет и 96 дней.

В нынешнем плей-офф Маршан провел 8 матчей, набрал 8 (2+6) очков.

Торонто ведет в серии с Флоридой со счетом 2:1. В ночь на 12 мая клубы проведут четвертый матч.

НХЛ отменит Матч звезд 2026 года – планируется другое шоу