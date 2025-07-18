Мирон Маркевич признался, что его фаворитом в предстоящем мегафайте является украинец Александр Усик.

Известный футбольный специалист уверен, что Александр Усик (23-0, 14 КО) сможет во второй раз выиграть у британца Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО), которого он уже бил в августе 2023 года в первом бою, состоявшемся в Польше.

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"Я, как и все, однозначно буду болеть за Усика. Я уверен, что Александр выиграет. Лучше, конечно, нокаутом, но по очкам тоже нормально, главное – победить", – цитирует Маркевича BLIK.ua.

Кроме того, Мирон Маркевич высказал мнение относительно решения Усика завершить карьеру после еще одного или двух поединков.

"Правильно сделает. Поэтому ему надо выиграть два последних боя и закончить карьеру на хорошей ноте", – заявил Маркевич.

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится в субботу, 19 июля, в Лондоне на стадионе Уэмбли.

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