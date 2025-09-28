Испанец Марк Маркес финишировал вторым в Мотеги и досрочно стал девятикратным чемпионом мира по мотогонкам.

Марк Маркес совершил историческое возвращение – на Гран-при Японии он досрочно гарантировал себе девятый титул чемпиона мира по мотогонкам. Маркесу достаточно было финишировать вторым, что он и сделал, уступив лишь своему напарнику по Дукати Франческо Баньяи, который одержал вторую победу в сезоне.

Еще после субботнего спринта Маркес фактически оформил чемпионство, ведь имел колоссальное преимущество в личном зачете. В итоге преимущество Маркеса выросло до 201 очка – значительно больше необходимых 185 для титула.

Таким образом испанец получил свой девятый чемпионский титул во всех классах и седьмой в MotoGP. Это позволило ему сравняться по количеству побед с легендарным Валентино Росси.

Ход гонки выдался драматичным. Баньяя мгновенно захватил лидерство на старте, тогда как Педро Акоста вышел на вторую позицию впереди Жоана Мира. Маркес долго боролся с молодым земляком, даже допустил ошибку на десятом повороте, но на 11-м круге все же обошел его. К тому моменту Баньяя уже имел преимущество в более чем три секунды и уверенно довел дело до победы.

Триумф Маркеса имеет особый символизм. После восьми операций на правой руке, плече и кисти, проблем со зрением и потерянных сезонов он снова на вершине. Как отмечают испанские СМИ, этот титул он называет "самым важным в своей жизни".

