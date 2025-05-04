Макларен звонил Ферстаппену насчет контракта – соглашение нидерландца с Ред Булл действует до 2028 года
Босс Макларен Зак Браун признался, что звонил представителям Макса Ферстаппена, но отрицает, что пытался переманить пилота.
Генеральный директор команды Формулы-1 Макларен вспомнил разговор с менеджером Макса Ферстаппена Рэймондом Вермеленом в начале 2025 года.
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"Я позвонил, потому что должен был исследовать рынок, чтобы понять, что происходит с новыми контрактами. В то время я также вел переговоры со своим пилотом Оскаром Пиастри. Мне нужно было оценить, может ли камень упасть где-то, что приведет к эффекту домино – и это могло бы заинтересовать моего гонщика.
Вот почему я связался с Ферстаппеном. Во время этого телефонного разговора я получил именно ту информацию, которая мне была нужна, и ничего больше", – цитирует Зака Брауна RacingNews365.
Босс Макларена отрицал разговоры о попытке переманить 27-летнего нидерландского пилота, настаивая на том, что общается с пилотами других команд исключительно, чтобы изучить актуальную ситуацию на рынке Формулы-1.
Напомним, что контракт Макса Ферстаппена с Ред Булл действует до 2028 года, но в нем предусмотрен пункт о досрочном расторжении соглашения.
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