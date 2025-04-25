McLaren Racing на официальном сайте сообщила, что покидает Формулу E после завершения нынешней кампании. На стратегическом заседании было принято решение, что компании лучше сосредоточиться на подготовке к гонкам на выносливость WEC в 2027 году.

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Макларен пришел в Формулу Е перед началом сезона 2022/23, приобретя команду у Мерседеса. "Оранжевые" звезд с неба не хватали, до сих пор выиграв всего одну гонку. Две предыдущие кампании Макларен завершал на восьмой строчке Кубка конструкторов, а в нынешней пока идет третьим. Руководство обещает максимальную самоотдачу на 11 этапах, которые остались до прощания с электрической Формулой.

Зато в классической Формуле 1 у Макларена все прекрасно. Британцы выиграли прошлогодний Кубок конструкторов, а в нынешнем выглядят фаворитом на завоевание обоих титулов.