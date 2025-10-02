Конор Макгрегор подтвердил, что его бой на юбилейном турнире UFC в Вашингтоне уже согласован.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сделал громкое заявление относительно своего возвращения в октагон. Ирландец подтвердил, что примет участие в грандиозном турнире UFC, который в 2026 году состоится в Белом доме в честь 250-летия Соединенных Штатов.

"Это не переговоры. Это уже решено, подписано, оформлено. Макгрегор выступит в Белом доме в честь 250-летия Америки", – цитирует Макгрегора Bleacherreport.

37-летний спортсмен ранее уже подтверждал свое участие в этом шоу, но президент UFC Дана Уайт официально еще не объявил его возвращение. Сам Уайт признал, что находится в постоянных контактах с Макгрегором: "Мы общаемся без остановки. Он говорит: "Я вполне серьезен. Я хочу этого. Тренируюсь, вернулся в пул, делаю все это". Так что посмотрим. Впереди еще долгий путь – вплоть до февраля, когда мы начнем формировать карточки боев", – отметил президент UFC.

Дополнительную интригу добавило и требование самого ирландца: 25 сентября он заявил, что хочет получить 100 миллионов долларов за свое участие в турнире.

