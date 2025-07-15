Американская певица Азалия Бэнкс обвинила Макгрегора в отправке ей обнаженных фотографий и последующих угрозах.

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В своем аккаунте в X Бэнкс выложила два откровенных снимка, которые, по ее словам, боец ММА прислал ей в личные сообщения. На одном из фото Макгрегор стоит полностью обнаженный перед зеркалом, а к его половому органу что-то привязано. Боец якобы подписал фотографию надписью "Поднимаю тяжелое". Певица сопроводила скриншот сообщения своим комментарием.

"Как ты вообще осмелился прислать бабе фотки своего кривого члена, а потом угрожать, чтобы она молчала. Ниггер, ты вообще знаешь, кто я такая? Это харам", – написала Бэнкс.

Кроме того, американка, опубликовала снимок переписки в котором Макгрегор угрожает ей словами: "Не будь крысой, потому что всех крыс ловят".

Напомним, недавно суд обязал Конора Макгрегора выплатить компенсацию в размере почти 250 тысяч евро из-за обвинений в изнасиловании. Сам Макгрегор отрицает обвинения и планирует подать апелляцию.

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