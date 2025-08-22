Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор готовится к дебюту в организации Bare Knuckle FC. Об этом на пресс-конференции заявил президент BKFC Дэвид Фельдман.

"Сегодня с нами должен был быть мой партнер и друг Конор Макгрегор, но он не приехал, поскольку полностью сосредоточен на тренировках. Это лучший Конор, которого я когда-либо видел. Он работает очень упорно и мотивированно. Конор сообщил мне, что нацелен на победителя противостояния между Джереми Стивенсом и Майком Перри", – сказал Фельдман.

Точная дата дебюта Макгрегора в BKFC пока не объявлена, однако организация ожидает, что бой ирландца станет одним из главных событий года.

