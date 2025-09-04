Макгрегор опубликовал допил в Instagram, в котором сообщил, что планирует баллотироваться на пост президента Ирландии.

"Граждане Ирландии, время для настоящих перемен – сейчас. Как президент, я не подпишу ни одного законопроекта, пока он не будет сначала вынесен на рассмотрение народа! Если вы хотите видеть мое имя в бюллетене для выборов президента, призываю вас сегодня же связаться с местными депутатами вашего округа и попросить их выдвинуть мою кандидатуру.

Наши депутаты являются опорой наших общин. Они работают больше и делают больше для людей, чем депутаты Ойрехтаса (парламент Ирландии, – прим.), которые раз за разом подводят эту страну. Если вы являетесь депутатом, который чувствует, что ваш голос игнорируют, ваши руки связаны, а вашу общину не замечают, то я прошу вас поддержать меня. Выдвиньте мою кандидатуру, и я предоставлю вам платформу и власть, чтобы вас действительно услышали. Если вы хотите проголосовать за Макгрегора, начинайте уже сейчас. Позвоните сегодня к вашему местному депутату и требуйте изменений", – написал Макгрегор.

Конор Макгрегор провел 28 боев в смешанных единоборствах и одержал 22 победы. Конор был чемпионом UFC в полулегкой и легкой весовых категориях.

К слову, президентские выборы в Ирландии состоятся 11 ноября 2025 года. Каденция главы государства в этой стране длится семь лет.

