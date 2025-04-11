Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон назвал лучших боксеров на данный момент. Интересно, что американец не выбрал ни одного супертяжа, проигнорировав двух главных звезд прошлого года – Александра Усика и Тайсона Фьюри. Зато 58-летний экс-чемпион выделил трех своих земляков.

"Дэвид Бенавидес, Теренс Кроуфорд, Джервонта Дэвис. Эти ребята мне очень нравятся", – сказал Тайсон в комментарии Sports Illustrated.

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Стоит отметить, что все трое боксеров до сих пор находятся в статусе непобежденных. Бенавидес оформил 30 побед в 30-ти боях (24 – нокаутом), Кроуфорд победил в 41-м поединке (31 – нокаутом), а Дэвис имеет в своем активе 30 триумфов (28 – нокаутом) при одной ничьей (с Ламонтом Роучем) в 31-й дуэли.

Напомним, в ноябре 2024 года Тайсон вернулся в профи-ринг, где проиграл по решению судей боксеру-блогеру Джейку Полу.

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