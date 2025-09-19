Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом дивизионе Майк Тайсон признался, что сын заставил его объяснить, почему его карьера продолжается до сих пор.

Легенды бокса Мейвезер и Майк Тайсон договорились о проведении боя

"У меня есть 14-летний сын, и он спросил: "Почему? Зачем ты это делаешь?" На мгновение я не знал, что ответить. И на секунду мне стало грустно. Я ответил ему: "Потому что я лучший из тех, кто когда-либо это делал, вот почему". Он не понял, но я добавил: "Я должен это делать, ведь это единственное, что я умею", – цитирует Тайсона talkSPORT.

Также Майк Тайсон рассказал, что после 50-летия он заработал больше, чем в молодости, когда был на вершине славы.

"Слушайте, я заработал больше денег в свои 50, чем в 20. И у меня было всего четыре боя за все это время. Это действительно интересно. Теперь мне 60, и деньги уже ничего не значат. Важно лишь то, что я могу позаботиться о тех, кого люблю", – признался американский боксер.

"Бой Мейвезер – Тайсон будет очень скучным": Логан Пол шокировал заявлением о выставочном поединке легенд бокса