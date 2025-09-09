Легендарный боксер Майк Тайсон поделился ожиданиями от предстоящей встречи Теренса Кроуфорда с Саулем Канело Альваресом.

Икона мирового бокса Майк Тайсон в комментарии журналу The Ring высказал свое мнение относительно поединка Канело (62-2-2, 39 КО) против Кроуфорда (41-0, 31 КО).

"Я желаю, чтобы Теренс Кроуфорд победил, но похоже, что этого не произойдет. Я бы очень хотел, чтобы он победил.

Но этот парень, Сауль Альварес, мощный панчер, он умный боец. Я очень хочу увидеть этот бой", – заявил Тайсон.

Напомним, что долгожданная встреча звезд полусреднего веса Кроуфорда и Канело состоится уже 13 сентября.

