Экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Майк Тайсон поделился впечатлениями от предстоящего поединка с Флойдом Мейвезером.

"Когда CSI обратились ко мне с предложением выйти на ринг против Флойда Мейвезера, я подумал: "Нет, это невозможно", но Флойд согласился.

Легенды бокса Мейвезер и Майк Тайсон договорились о проведении боя

Этот бой – это то, о чем не могли бы подумать ни мир, ни я. Однако бокс вошел в новую эру непредсказуемости, и этот бой является максимально непредсказуемым.

Я до сих пор не могу поверить, что Флойд действительно хочет это сделать. Это будет вредно для его здоровья, но он хочет это сделать, поэтому контракт подписан, и бой состоится!" – цитирует Тайсона CSI Sports.

Напомним, что проведение эпохального поединка между Тайсоном и Мейвезером ожидается весной 2026 года. Это будет выставочный бой, которой не войдет в реестр профессиональных достижений боксеров.

"Два гениальных боксера": известный промоутер спрогнозировал бой между Усиком и Али и не оставил шансов Майку Тайсону