Майк Тайсон – о бое с Мейвезером: "Бокс вошел в новую эру непредсказуемости"
Экс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе Майк Тайсон поделился впечатлениями от предстоящего поединка с Флойдом Мейвезером.
"Когда CSI обратились ко мне с предложением выйти на ринг против Флойда Мейвезера, я подумал: "Нет, это невозможно", но Флойд согласился.
Легенды бокса Мейвезер и Майк Тайсон договорились о проведении боя
Этот бой – это то, о чем не могли бы подумать ни мир, ни я. Однако бокс вошел в новую эру непредсказуемости, и этот бой является максимально непредсказуемым.
Я до сих пор не могу поверить, что Флойд действительно хочет это сделать. Это будет вредно для его здоровья, но он хочет это сделать, поэтому контракт подписан, и бой состоится!" – цитирует Тайсона CSI Sports.
Напомним, что проведение эпохального поединка между Тайсоном и Мейвезером ожидается весной 2026 года. Это будет выставочный бой, которой не войдет в реестр профессиональных достижений боксеров.
"Два гениальных боксера": известный промоутер спрогнозировал бой между Усиком и Али и не оставил шансов Майку Тайсону