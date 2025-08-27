Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступили в финале Бриллиантовой лиги-2025, который состоялся в Цюрихе (Швейцария). Результаты и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Бриллиантовая лига-2025, прыжки в высоту, женщины, финал

1. Никола Олислагерс (Австралия) – 2,04 м

2. Ярослава Магучих (Украина) – 2,02 м

3. Морган Лейк (Великобритания) – 2,00 м

4. Юлия Левченко (Украина) – 2,00 м

На высоте 1,94 метра неожиданно завершила выступления Элеонор Паттерсон из Австралии. С трех попыток она планку не покорила. Пять спортсменок, которые остались в секторе, дальше справились с высотой 1,97 метра. Планку на высоте 2,00 метра с первой попытки перелетели Ярослава Магучих, Никола Олислагерс и Морган Лейк, Юлия Левченко покорила ее со второй попытки. А вот немка Кристина Гонсел на этом борьбу завершила и заняла пятое место.

2,02 метра. Ни Левченко, ни Лейк с этой высотой не справились – британка заняла третье место, а украинка финишировала четвертой. Левченко в Цюрихе показала свой лучший результат, а британка установила национальный рекорд.

На следующей высоте 2,04 метра Олислагерс установила личный рекорд и вышла в лидеры. Магучих прыгать не стала, а перенесла высоту. Пошла борьба нервов. Олислагерс планку на 2,06 метра сразу не покорила, украинка – тоже. Австралийка и украинка провалили и вторую попытку. Олислагерс не справилась с высотой и с третьей попытки и завершила выступления. За ней финишировала и Магучих.

В итоге Никола Олислагерс с личным рекордом стала победительницей финала Бриллиантовой лиги-2025, а Ярослава Магучих заняла второе место.

