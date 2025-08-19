Две наши землячки будут участвовать в последнем квалификационном этапе престижного турнира.

Уже сегодня, 19 августа, в швейцарской Лозанне стартует 13 этап Бриллиантовой лиги. В нем будут соревноваться спортсмены в 14 различных легкоатлетических видах. Этап в Лозанне станет последним перед финалом сезона, где будут проводиться женские прыжки в высоту. В состав участницы соревнований попали 10 легкоатлеток, в частности две украинки – Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Магучих на этапе Бриллиантовой лиги будет выступать уже седьмой раз в сезоне, тогда как для Левченко это будет не пятая попытка. Соперницами украинок на этапе Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту станут в частности серебряная и бронзовая призерки Олимпиады-2024 из Австралии Никола Олислагерс и Элеанор Паттерсон, серебряный призер Евро-2024 Ангелина Топич, а также победительница Лондона Морган Лейк.

Участницы Бриллиантовой лиги в Лозанне в женских прыжках в высоту у:

Ярослава Магучих (Украина, 1-я в мировом рейтинге)

Никола Олислагерс (Австралия, 2)

Элеанор Паттерсон (Австралия, 3)

Кристина Гонзель (Германия, 6)

Ангелина Топич (Сербия, 7)

Морган Лейк (Великобритания, 8)

Юлия Левченко (Украина, 10)

Мария Жодзик (Польша, 12)

Имке Оннен (Германия, 13)

Наффисату Тиам (Бельгия)

Стоит отметить, что Левченко идет на последнем проходном месте в финал сезона Бриллиантовой лиги, занимая шестую строчку с 15 очками. Единственной соперницей, которая может обогнать украинку является немка Имке Оннен (немка Вешти Каннингем, которая идет седьмой, не будет выступать в Лозанне). Чтобы гарантировать себе место в финале, Левченко достаточно занять, по меньшей мере шестое место.

Топ-8 лучших прыгуний в высоту по итогам 12-ти этапов Бриллиантовой лиги:

1. Ярослава Магучих (Украина) – 35 очков

2. Эленор Паттерсон (Австралия) – 31 очко

3. Никола Олислагерс (Австралия) – 29 очков

4. Морган Лейк (Великобритания) – 19 очков

5. Кристина Гонзель (Германия) – 15 очков

6. Юлия Левченко (Украина) – 15 очков

7. Вешти Каннингем (США) – 10 очков

8.Инке Оннен (Германия) – 9 очков

Напомним, соревнования в женских прыжках в высоту состоятся в среду, 20 августа. Начало в 21:25 по киевскому времени.

