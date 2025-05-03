Украинские прыгуньи в высоту снова показали класс на этапе Бриллиантовой лиги в Китае.

Неделю назад Ярослава Магучих выиграла этап в Сямэне, а Юлия Левченко финишировала четвертой. Украинки заняли те же места в Шанхае.

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Магучих снова не имела равных, покорив 2,00 метра с первой же попытки. Украинская королева высоты посягала на 2,03 метра, однако все три прыжка не достигли успеха. За Ярославой привычно расположились две австралийки – Никола Олислагерс остановилась на 1,98 м, а Элеанор Паттерсон на 1,95. Для Магучих это десятая подряд победа на этапах ДЛ.

Следует отметить и очередное хорошее выступление Левченко. Она с первой попытки взяла 1,92 м, установив личный рекорд сезона. К сожалению, подняться выше не удалось, поэтому Юлия снова в шаге от подиума.

Следующий этап Бриллиантовой лиги запланирован на 16 мая в катарской Дохе.