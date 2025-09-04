В сезоне Бриллиантовой лиги-2025 выступали четыре украинских прыгуна в высоту: Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Олег Дорощук и Дмитрий Никитин. Участники каждого из этапов получали призовые. В предыдущие годы для этого необходимо было финишировать в восьмерке лучших, однако в 2025 вознаграждение стали получать все спортсмены, сообщает Суспільне Спорт.

Магучих приняла участие в семи этапах сезона и в финале стала вице-чемпионкой соревнований. В целом она заработала 57 тысяч долларов призовых. Олег Дорощук провел четыре старта и также стал вице-чемпионом Бриллиантовой лиги. За сезон он получил 36 тысяч долларов призовых.

Дмитрий Никитин участвовал только в одном этапе и заработал 500 долларов. Юлия Левченко, которая соревновалась в шести стартах и стала четвертой в финале получила 17.5 тысяч призовых.

