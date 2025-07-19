Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих поборется за самые высокие места на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.

Соревнования по прыжкам в высоту начнутся уже сегодня, 19 июля, начало в 16:10 по киевскому времени. Бесплатную онлайн-трансляцию можно посмотреть вживую на YouTube-канале Суспільне Спорт.

Магучих осталась "одинокой" на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне – Левченко неожиданно снялась

Стоит заметить, что это уже пятый этап Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту среди женщин. На первых двух стартах в Китае (Сямэне и Шанхае) Магучих торжествовала, а в Стокгольме и Париже Ярослава получила серебряные награды.

К слову, два последних раза украинка уступала Николе Олислагерс из Австралии, которая соревнования в Лондоне пропустит.