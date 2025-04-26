В китайском Сямэне стартовал первый этап Бриллиантовой лиги сезона-2025 – крупнейших коммерческих соревнований по легкой атлетике. Украину в прыжках в высоту представляли сразу две спортсменки – Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

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Левченко стартовала с планки 1,84 м, которую покорила со второй попытки. Зато 1,88 м и 1,91 м Юлия взяла сразу. К сожалению, высота в 1,91 м стала для Левченко максимальной и она финишировала четвертой, продемонстрировав лучший результат в сезоне.

В свою очередь Магучих начинала с высоты 1,91. На высоте 1,94 м в секторе остались только украинка и две австралийки – Элеанор Паттерсон и Никола Олислагерс. Планку 1,97 м Магучих преодолела с первой же попытки, тогда как ее соперницы не смогли ее покорить. Таким образом Магучих торжествует на первом этапе Бриллиантовой лиги.

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