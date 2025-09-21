Ярослава Магучих и Юлия Левченко выступили в финале ЧМ-2025 по легкой атлетике в прыжках в высоту. Результаты и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

ЧМ-2025 по легкой атлетике, прыжки в высоту, женщины

1. Никола Олислагерс (Австралия) – 2 м

2. Мария Жодзик (Польша) – 2 м

3-4. Ярослава Магучих (Украина) – 1,97 м

3-4. Ангелина Топич (Сербия) – 1,97 м

5-6. Элеанор Паттерсон (Австралия) – 1,97 м

5-6. Юлия Левченко (Украина) – 1,97 м

Магучих с одним прыжком вышла в финал ЧМ, Левченко также квалифицировалась – судьи приняли неординарное решение

Ярослава Магучих стартовую высоту на 1,88 метра пропустила. Так же сделала и Никола Олислагерс – действующая победительница финала Бриллиантовой лиги, где она оставила позади себя Магучих. Со следующей высотой 1,93 метра справились 11 участниц, в том числе и обе украинки.

После высоты 1,97 метра в борьбе остались шесть прыгуний, среди которых были как Магучих, так и Левченко, которая со второй попытки покорила планку.

Олислагерс с первой попытки перелетела через планку на 2,00 метра, а вот Магучих и Левченко свои стартовые попытки упустили. Сразу после этого соревнования были прерваны – стадион накрыл ливень. По возобновлению соревнований Магучих свои две попытки перенесла на следующую высоту – 2,02. Левченко, к сожалению, планку на 2,00 метра не покорила и с результатом 1,97 метра завершила соревнования. Она поделила 5-6 место с Элеанор Паттерсон из Австралии.

В конце соревнования несколько раз прерывали из-за дождя. В итоге Ярослава не смогла взять нужную высоту и заняла только третье место (1,97 м). Бронзу с украинкой разделила сербская прыгунка Ангелина Топич. Победительницей стала Никола Олислагерс из Австралии. Серебро получила Мария Жодик из Польши.

В ФЛАУ отреагировали на вероятность, что Мудрик станет легкоатлетом – пожелали Михаилу успехов