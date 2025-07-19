Магучих сенсационно не попала в призеры на этапе Бриллиантовой лиги – впервые за три года осталась без медали
Ярослава Магучих заняла четвертое место в Лондоне.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих не смогла попасть в призовую тройку на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в Лондоне.
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Магучих начала выступления с высоты 1,89 метра – с ней она справилась с первой попытки. Далее была высота 1,93 метра. Ее Ярослава покорила лишь с третьей попытки. После этого украинка вышла на высоту 1,96 метра и с ней с трех попыток не справилась. В итоге это позволило Магучих занять только четвертую строчку в итоговом протоколе.
Победительницей старта стала британка Морган Лейк с результатом 1,96 метра. За ней расположились представительница Австралии Элеонор Паттерсон и Кристина Хонсел из Германии (обе – 1,93 метра).
Призеры опередили Магучих по количеству попыток. Ярослава впервые за три года финишировала вне подиума на международных соревнованиях. Последний раз она оставалась без медали на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, где была пятой.
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