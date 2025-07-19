Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих не смогла попасть в призовую тройку на этапе Бриллиантовой лиги, который проходит в Лондоне.

Магучих разделила победу на этапе Континентального тура – Ярослава показала наименьший призовой результат за три года

Магучих начала выступления с высоты 1,89 метра – с ней она справилась с первой попытки. Далее была высота 1,93 метра. Ее Ярослава покорила лишь с третьей попытки. После этого украинка вышла на высоту 1,96 метра и с ней с трех попыток не справилась. В итоге это позволило Магучих занять только четвертую строчку в итоговом протоколе.

Победительницей старта стала британка Морган Лейк с результатом 1,96 метра. За ней расположились представительница Австралии Элеонор Паттерсон и Кристина Хонсел из Германии (обе – 1,93 метра).

Призеры опередили Магучих по количеству попыток. Ярослава впервые за три года финишировала вне подиума на международных соревнованиях. Последний раз она оставалась без медали на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, где была пятой.

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