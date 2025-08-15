Украинки Ярослава Магучих и Екатерина Табашник приняли участие в соревнованиях по прыжкам в высоту в недиамантовой дисциплине на этапе в польской Силезии.

Ярослава Магучих победно завершила турнир по прыжкам в высоту в Силезии в недиамантовой дисциплине в рамках этапа Бриллиантовой лиги, сообщает Суспільне Спорт.

Украинская легкоатлетка выиграла этап Серебряного Континентального тура в прыжках в длину

Украинская легкоатлетка покорила отметку в 2,00 м, что стало рекордом соревнований. Второе место заняла Никола Олислагерс – 1,97 м. Интересно, что Ярослава впервые за три месяца опередила конкурентку.

Стоит добавить, что на соревнованиях участвовала и другая украинка – Екатерина Табашник. Она заняла шестое место в зачете, покорив отметку в 1,88 м.

У Магучих едва не отобрали лучший результат сезона на этапе Континентального тура